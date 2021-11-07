Araçta kilo kilo uyuşturucu ele geçirilmişti, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araç içerisinde kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gelen istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir araca operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, kolilerin içine gizlenmiş, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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