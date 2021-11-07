Kocaelispor - Bursaspor: 2-1

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) -STAT: KocaeliHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç(xx), Sezgin Çınar(xx), Murt Temel(xx)KOCAELİSPOR: Korcan(xx), Diogo Aleksis(xx), Musa(xx), Yılmaz(xx)8Dk.73 Mehmet xx), Dino Ndlovu(xxx), Cisse(xx), Mandjeck(xx), Semih(xx), Diop(xx)(Dk.46 İlyas Kubilay xx)(Dk.90 Bahattin xx), Tisdell(xx)(Dk.73 Dilaver xx), Benhur(xxx)(Dk.90 İsa xx)BURSASPOR: Erhan(x), Onur(x)(Dk.84 Hasan x), Namık(xx)(Dk.84 Ofosu xx), Matavz(x)(Dk.46 Batuhan x), Kerem(x)(Dk.60 Emirhan x), Kubilay(x), Mert(x), Capan(x), Zalazar(x), Burak(x), Bruno(x)(Dk.60 Acolatse x)GOLLER: Dk.8 Dino Ndlovu, Dk.50 Benhur(Kocaelispor), Dk.60 Namık(P)(Bursaspor)SARI KARTLAR: Dk.20 Diogo Aleksis, Dk.21 Mandjeck, Dk.45 Dino Ndlovu, Dk.70 Cisse, Dk.80 Mehmet(Kocaelispor), Dk.21 Matavz, Dk.79 Batuhan(Bursaspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.32 Zalazar, Dk.88 Matavz (Bursaspor)Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde Bursaspor'u 2-1 yendi.

8´inci dakikada ceza sahasındaki pozisyonda Cisse'nin havalandırdığı topu kafayla tamamlayan Dino Ndlovu takımını öne geçirdi. 1-0

50´nci dakikada Yılmaz'ın çektiği şut Bursaspor kalecisi Erhan'dan döndü. Dönen topa vuran Benhur, farkı 2'ye çıkardı. 2-0

59´uncu dakikada Namık'ın kullandığı penaltı ile Bursaspor farkı 1'e indirdi. 2-1

Mücadeleyi Kocaelispor 2-1´lik skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-07 21:07:40



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