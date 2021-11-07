BAL: Gebzespor: 2 - Karamürselspor: 1

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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Gebzespor, evinde ağırladığı Karamürselspor’u 21 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor sahasında Karamürselspor ile karşılaştı. İlk yarıya etkili bir oyun ile başlayan Gebzespor, dakika 43’de Burak Toker’in golü ile 10 öne geçti. Gebzespor 45+1. dakikada Güven Güneri’nin asistiyle topla buluşan Yunus Emre Ayaz golü ile ilk yarıyı 20’lık skorla bitirdi. İkinci yarıda etkili olamayan ev sahibi takım, 73. dakikada Karamürselspor’un kazandığı penaltı sonrasında Abdulkadir Kaba’nın vuruşuyla kalesinde golü gördü. Müsabakayı 21 kazanan Gebzespor, puanını 6’ya yükseltti.

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