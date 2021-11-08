Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor Sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Kocaeli'yi sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına aldı. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler hızını düşürerek ilerlerken, feribot seferleri ise etkili olan sis sebebiyle iptal edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.