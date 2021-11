Ülke tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 1952 yılında temelleri atılan GÜBRETAŞ, 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şirket üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Petrolİş Sendikası Başkanı ve yöneticileri ile KİPLAS Genel Sekreteri’nin katıldığı program, şirketin üretim ve ArGe üssü Yarımca Tesisleri’nde gerçekleştirildi.



6 Kasım 1952 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Bakanlar kurulunun imzasıyla kurulan GÜBRETAŞ, 70 yıldır ürün ve hizmetleriyle ülke tarımına değer katmayı sürdürüyor. Verilen bilgiye göre, 1954 yılında İskenderun’da kurduğu NPK tesisi ile Türkiye’deki ilk kimyevi gübreyi üreten kurumlardan biri olma özelliğine sahip şirket, halihazırda Kocaeli Yarımca’daki katı gübre ve İzmir’deki sıvıtoz gübre üretim tesisleriyle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu bitki besleme ürünlerinin üretim ve tedariki alanında üreticilere hizmet veriyor. Tarımsal üretimde bilinçli bitki besleme yöntemlerini kullanarak üreticilerle yürüttüğü model üretim alanları projesi ve reçetelendirme hizmetleriyle verimlilik ve kalite artışına katkı sağlıyor. Şirket, kalite ve müşteri memnuniyeti politikası ile ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatifleriyle sağladığı güçlü sinerji sayesinde sektöründe öncü bir konumda ve ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.



Şirketin 70’inci yıl dönümü, şirketin üretim ve ArGe üssü Yarımca Tesisleri’nde kutlandı. Kutlamaya şirket üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Petrolİş Sendikası Başkanı ve yöneticileri ile KİPLAS Genel Sekreteri de katılım sağladı.



GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirketin 70’inci yılı ile ilgili şöyle konuştu:

“Şirketimizin temelleri 1952 yılında bu topraklara bir tohum tanesi gibi atıldı. O tarihten bugüne GÜBRETAŞ, yurdun her noktasında yürüttüğü faaliyetleri, tarımsal üretime sunduğu ürünleri ve hizmetleriyle bu topraklarda kök salan bir çınara dönüştü.”



“Sektöre öncülük etmenin sorumluluğunu taşıyoruz”

70 yıllık köklü geçmişinin şirkete büyük sorumluluklar yüklediğini belirten Genel Müdür Yumaklı, “Şirketimizin kuruluşunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in ve Bakanlar kurulunun imzası var. Türkiye tarımında verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuş olan şirketimizin sektördeki bu öncü rolü, bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm faaliyetlerimize öncü olmanın getirdiği sorumlulukla devam ediyoruz” dedi.



Genel Müdür Yumaklı tarımsal üretimde GÜBRETAŞ’ın yerine değinerek, “Ülkemizde tarımsal üretim yapılan arazilerde kullanılan gübrenin her yüz torbasından otuzunda şirketimizin logosu var. Kalite politikamız, müşteri memnuniyeti yaklaşımımız nihai tüketiciler nezdinde karşılık buluyor. Zira bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak için en temel ihtiyaç olan gübrenin tedariki, herkesin gıdaya erişebilmesi demektir. Bu doğrultuda gerek üretim ve altyapı gerek lojistik ve operasyonel faaliyetlerimizin geliştirilmesi için yatırım çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin ilk gübre fabrikası yeniden üretecek”

Genel Müdür Yumaklı, kutlama konuşmasında son 5 yılda tamamlanan yatırımlardan şu şekilde söz etti:

“70 yıldır bu topraklarda tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayan kurum olmanın bilinciyle, üretim hedefimizi her sene artırıyoruz. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm bitki besleme ürünlerini tedarik edebilmesi en önemli önceliğimiz. Son 5 yılda; Yarımca Tesislerinde 500 bin ton kapasiteli yeni NPK/DAP Tesisini devreye alırken, İzmir’deki sıvıtoz üretim tesislerimizin kapasitesini 4 kat artırdık. Yarımca Tesislerimize bir amonyak tankı kazandırdık. Yarımca Tesislerindeki Liman Genişletme Projemizin ise ilk fazı tamamlandı. Ayrıca depolama ve lojistik kabiliyetimizi artırmak amacıyla 2017’de Samsun’da, 2019’da İskenderun’daki lojistik merkezinin açılışını yaptık.



Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ilk gübre fabrikasını İskenderun Tesislerimizde yeniden devreye alacağımızın müjdesini vermiştik. Modern ve çevreci alt yapıya sahip 200 bin ton/yıl kapasiteli yeni NPK üretim tesisinin 2023 yılında tamamlanmasını hedefliyoruz. Tesisin devreye alınmasıyla mevcut üretim kapasitemiz artarken, bölge için de yeni bir istihdam alanı sağlanmış olacak.”



“ArGe motivasyonumuz yeni bir değer üretmek”

Üretimi artırmak adına yürüttükleri yatırım faaliyetlerini bitki besleme alanındaki ArGe çalışmalarıyla desteklediklerini belirten Genel Müdür Yumaklı, “Üretim kapasitemiz ve hedefimiz her geçen gün artıyor. Bu üretim artışımızı ArGe çalışmalarımız ile destekliyoruz. Günümüzde en büyük değerin bir fikir üretmek ve fikri aksiyona geçirmek olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla ArGe çalışmalarımız, teoriyi somut bir çıktıya dönüştürerek yeni bir değer üretme motivasyonu ile sürüyor. GÜBRETAŞ ArGe Merkezi'nin çeşitli paydaşlarla yürüttüğü projelerin yanı sıra üniversite sanayi iş birliği kapsamında imzaladığımız ArGe protokolleriyle sektörel ve akademik altyapımızı güçlendiriyoruz” diye konuştu.



“Şirketimiz ülkemizde tarımın gelişmesi için çalışıyor”

Şirketin 70’inci yıl dönümü hakkında değerlendirmede bulunan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “Şirketimiz, 1993 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri ailesine katıldı. O tarihten bugüne, bu iki köklü kurum güçlü bir iş birliği içinde hem tarım sektörü hem de milli ekonomi için önemli katma değerler sağlamaya devam ediyor. 2001 yılından beri devam eden başbayilik sözleşmesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kimyevi gübrede tek tedarikçisi. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin bitki besleme alanındaki şirketi olması nedeniyle de GÜBRETAŞ’ın bu alanda önemli bir rolü var. İş birliği çerçevesinde sektörde ürün bulunurluğunu garanti altına alan, yılın tamamı için tedarik yönetimini sürdüren ve üreticilerimizin faydalanacağı şekilde sektörde denge sağlayan şirketimiz, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunan köklü bir kurum” diye konuştu.



Dr. Poyraz, sözlerini şöyle tamamladı: “Şirketimiz, ülkemizde tarımsal üretimin gelişmesi için çalışıyor. Tarım Kredi ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde tarım yapılan her noktaya ürün tedariki yaparak tarımsal üretimimizin güvenli bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor. Ortaya çıkan fayda sadece üreticilerimizle sınırlı olmayıp, dolaylı olarak toplumun her alanından kişiye ulaşıyor. Hem tarım sektörü hem de ülke ekonomimiz için üstlendiği bu önemli misyonu başarıyla taşıyan GÜBRETAŞ’ın 70’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”

