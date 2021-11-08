Kartepe'de kestane festivali coşkusu

Kartepe Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "Kartepe Kestane Festivali" renkli anlara sahne oldu.

Kartepe Belediyesi tarafından alan içerisinde kurulan stantlarda 2 ton kestane ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Alanda vatandaşların alışveriş yapabileceği meyve ve kestane satış alanları yer aldı. Yerel sanatçıların yanı sıra sevilen sanatçı Ekin Uzunlar da festivalde sahne aldı. Ekin Uzunlar sahne performansıyla festivale gelen vatandaşları coşturdu. Gün boyu renkli etkinliklerle devam eden festival, havai fişek gösterisi ve görsel şölen ile sona erdi.

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