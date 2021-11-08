İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu

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DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde omzunda yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunduğu sırada okul kapısında durup saygı duruşunda bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Derince ilçesindeki Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi, omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, omzundaki yük ile saygı duruşunda bulunan kişi, İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından yeniden yoluna devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2021-11-08 17:11:12



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