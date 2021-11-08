TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 - TED Ankara Kolejliler: 78

Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler’e 6978 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Gürkan Demir xx
KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck xx 18, Faik Can Nurkan x, Sertay Gürsu xx 12, Mert Ulutaş xx 11, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 13, Eren Beyaz x 6, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Hakan Şanlı x 1
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
TED Ankara Kolejliler: Joel Njonjo James xx 5, Doğukan Şanlı xx 3, Kevin Kaspar xx 9, Arda Korkmaz xx 7, Barış Levent Ünlü x 3, Atakan Akçam xx 11, Deniz Çelen xxx 12, Gökhan Edge Demirli xx 7, Keshun Deion Sherrill xxx 21
Başantrenör: Emrah Benli
1. Periyot: 1918 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 3136 (TED Ankara Kolejliler lehine)
3. Periyot: 4857 (TED Ankara Kolejliler lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.