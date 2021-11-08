TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 - TED Ankara Kolejliler: 78

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler’e 6978 mağlup oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Gürkan Demir xx

KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck xx 18, Faik Can Nurkan x, Sertay Gürsu xx 12, Mert Ulutaş xx 11, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 13, Eren Beyaz x 6, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Hakan Şanlı x 1

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

TED Ankara Kolejliler: Joel Njonjo James xx 5, Doğukan Şanlı xx 3, Kevin Kaspar xx 9, Arda Korkmaz xx 7, Barış Levent Ünlü x 3, Atakan Akçam xx 11, Deniz Çelen xxx 12, Gökhan Edge Demirli xx 7, Keshun Deion Sherrill xxx 21

Başantrenör: Emrah Benli

1. Periyot: 1918 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 3136 (TED Ankara Kolejliler lehine)

3. Periyot: 4857 (TED Ankara Kolejliler lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.