TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 2 saat kapalı kalan İstanbul istikametinde araçların kaldırılması ile trafik normale döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 2 saat kapalı kalan İstanbul istikametinde araçların kaldırılması ile trafik normale döndü

İHA

TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 2 saat kapalı kalan İstanbul istikametinde araçların kaldırılması ile trafik normale döndü

– TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 1’i yolcu otobüsü, 2’si tır, 1 çekici ve 5 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile yaklaşık 2 saat kapalı kalan İstanbul istikametinde araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan H.Y. idaresindeki 34 EFT 743 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce önünde ilerlemekte olan M.Y. kontrolündeki 06 YA 1757 plakalı Mercedes marka tıra ve daha sonrasında ise bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önünde ilerleyen araçlara çarpması neticesinde toplam 9 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile birlikte 2’si tır, 1’i çekici ve 5 otomobilin karıştığı kazada 06 BE 2228 plakalı otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazada yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği istikamette yaklaşık 2 saat boyunca trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep ...
Kocaeli BŞB Kağıtspor- TED Ankara Kolejliler maçının ardından Kocaeli BŞB Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu: "Çok acil şut yüzdesini yukarı çekmeliyiz" TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Emrah Benli: "Hak ettiğimiz üç maçı kaybetmeseydik bambaşka olabilirdi"
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor- TED Ankara Kolejliler maçının ...
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 - TED Ankara Kolejliler: 78
YEREL HABERLER TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 - TED Ankara ...
Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden
Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerasında
YEREL HABERLER Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerasında
İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı ...
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
YEREL HABERLER Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Şehidin mezarına yapılan çirkin saldırının zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Şehidin mezarına yapılan çirkin saldırının zanlısı ...
Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2)
Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı
Liseli gençler Körfez'in saklı güzelliklerini keşfediyor
YEREL HABERLER Liseli gençler Körfez'in saklı güzelliklerini ...
Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu; yasak aşk cinayetine kurban gitmiş
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu; yasak aşk ...
Öğretmenler arası müzik yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler arası müzik yarışması başlıyor
Türkiye'de internet ortamında 17,77 milyar dolarlık harcama yapılmış
YEREL HABERLER Türkiye'de internet ortamında 17,77 milyar dolarlık ...
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar Kocaeli'nin camilerine musluk hırsızı dadandı
YEREL HABERLER Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle ...
Eğitimin ardından kök hücre bağışında bulundular
YEREL HABERLER Eğitimin ardından kök hücre bağışında bulundular
Atıklar komposta dönüşüyor
YEREL HABERLER Atıklar komposta dönüşüyor
Siftah tıraşı Başkan Bıyık'tan
YEREL HABERLER Siftah tıraşı Başkan Bıyık'tan
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı Otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla ...
Kartepe'de kestane festivali coşkusu
YEREL HABERLER Kartepe'de kestane festivali coşkusu
'Mavi Nefes Eğitim Otobüsü' Kocaeli'de
YEREL HABERLER 'Mavi Nefes Eğitim Otobüsü' Kocaeli'de
İzmit Körfezinde orkinos balığının ardından su samuru görüldü Vatandaşlar su samuru ile sohbet etti
YEREL HABERLER İzmit Körfezinde orkinos balığının ardından su samuru ...
Şehidin mezarına çirkin saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Şehidin mezarına çirkin saldırının zanlısı adliyeye ...
GÜBRETAŞ, 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER GÜBRETAŞ, 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.