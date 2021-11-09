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Kentsel dönüşüme giren mahalle hayalet şehre döndü

DHA

Kentsel dönüşüme giren mahalle hayalet şehre döndü


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kentsel dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mülk sahipleri ile anlaşılarak boşaltılan Cedit Mahallesi, 'hayalet şehre' döndü. Bazı binaların yıkıldığı, bazılarının ise boşaltılarak yıkım için sıra beklediği mahallede, çalışmalar sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, çalışmalar sürüyor. Toplam 130 bin metrekarelik alanda 482 bina ve bin 688 hak sahibinin bulunduğu bölgede, şu ana kadar bin 536 hak sahibi ile uzlaşmaya varıldı. Bakanlık tarafından verilen kira yardımı alan hak sahipleri, evlerini taşıyarak mahallenin büyük bir kısmını boşalttı.
Mahallede 83 binanın yıkımı tamamlanırken, boşaltılan apartmanlardaki kapı ve doğramalar da hurdacılar tarafından sökülüyor. Bölgedeki tüm yapıların 2022 Şubat ayına kadar yıkılması planlanıyor. Yıkımın ardından bölgede yapılacak çalışma ile 50 blok halinde bin 105 konut inşa edilecek.
'YÜZDE 91'LİK BİR UZLAŞMA YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ'
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, "İzmit ilçemiz Cedit Mahalle´mizde, yaklaşık 130 bin metrekarelik alanda başlattığımız kentsel dönüşümle ilgili çalışmada binaların yapımı sürecine başladık. Söz konusu alanda 482 tane binamız, yaklaşık bin 183 tane bağımsız bölümümüz ve bin 688 tane de hak sahibi söz konusuydu. Bu alanla alakalı yapılan çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız geçen sene imzalanan protokol ile beraber yürütüyor. Halihazırda bin 688 hak sahibi ile yapılan görüşmeler sonrasında yüzde 91'lik bir uzlaşma yakalamış durumdayız. Uzlaşmayla alakalı çalışmalarımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda bin 536 tane hak sahibiyle uzlaşmış bulunuyoruz" dedi.
'BİN 105 KONUT YAPILACAK'
Binaların yıkımına devam edildiğini belirten Mengüç, "Söz konusu 130 bin metrekarelik alanda hak sahiplerine verilmek üzere, 50 tane binada bin 105 konut üretilecek. 1 cami ve 1 bağımsız bölüm inşa edilecek. Bu alanla ilgili olarak uzlaşma çalışmalarının bitmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen kira yardımlarıyla birlikte vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili işlemlere de başladık. Şu ana kadar 83 binamızı yıktık. Yıkımla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz ise 2022'nin Ocak ayının ortaları veya sonuna doğru bu yıkım çalışmalarını bitirmek. Alanda şu an bina yapımıyla ilgili de TOKİ tarafından ihalesi yapıldı ve sonuçlandırıldı. Şu an yer teslim işlemi de gerçekleştirildi. Müteahhit firmamız da bir yandan bu alanla alakalı olarak şantiye kurulumu çalışmalarına başladı" diye konuştu.
`482 OLAN YAPI SAYISI 50 BLOĞA DÜŞÜRÜLECEK´
Bina sayısının azalmasıyla birlikte mahallenin kente değer katacağını söyleyen Mengüç, şöyle konuştu:
"Özellikle Cedit Mahallesi'ndeki bu 130 bin metrekarelik alanın seçilmesinin temel nedeni; bu alanda yer alan yapı stokumuzun oldukça eski ve niteliksiz olması. Cedit Mahallesi, merkezin son derece yakınında bir yer. 15 dakika civarında bir yürüyüş mesafesi ile şehre ulaşmak mümkün. Sahip olduğu yapı itibarıyla oldukça eski ve kötü bir görünüme sahip olduğu için, yeni çalışmayla birlikte 482 olan yapı sayısı 50 bloğa düşürülecek. Tabii bu yapı görsel anlamda da şehre ayrı bir değer katacak."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-11-09 11:25:38

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