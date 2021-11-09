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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sonbaharı yaşamak isteyen oraya koşuyor

İHA

Sonbaharı yaşamak isteyen oraya koşuyor

Kocaeli'de, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya, 2 bin dönümlük alana yayılan orman yapısıyla Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip. Ziyaretçilerine yaban yaşamı gözlemleme imkanı sunan Ormanya, bünyesinde geyikler, karacalar, ceylanlar, atlar, ala geyikler, develer, yılanlar ve birçok kuş türünü barındırıyor.
Hem temiz hava almak isteyen hem de görsel güzelliği görmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Ormanya, sonbaharın gelişiyle de renk cümbüşüne büründü. Sarı, yeşil ve turuncu renkleriyle adeta görsel şölen sunan Ormanya, fotoğraf tutkunlarının da değişmez adresi oluyor. Hazan mevsiminin güzelliklerini seyretmek isteyenler, Ormanya'ya gelerek manzaranın keyfini sürüyor.

Doktor tavsiyeli doğa yürüyüşü
Eşiyle beraber Ormanya’da yürüyüş yapan Mehmet Güvercin, "Burası harika bir alan, bizde sürekli gelmeye çalışıyoruz. Normalde Almanya'da yaşıyoruz ama Türkiye'ye sık sık geliyoruz. Kocaeli'ye geldiğimiz zaman ise mutlaka Ormanya'da da yürüyüş yapıyoruz. Almanya'dayken de ormanları geziyoruz. Yürüyüş yapmak, doktorumuzun bize tavsiye ettiği bir şey, çok şifalı. Hem spor, hem de temiz hava için Ormanya'da geziyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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