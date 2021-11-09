Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü. Minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi, dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-11-09 14:41:35



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