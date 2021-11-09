Vali Yavuz, feci kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin de yaralandığı servis kazasından sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kazada bir vatandaş, bir öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, trafik kazasında yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Gençlere geçmiş olsun temennilerinde bulunan Yavuz, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

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