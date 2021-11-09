Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 3 ölü, 19 yaralı (5)

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TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı'nın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Esma Nur Avcı da hayatını kaybetti. Kazada yaralananların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-11-09 23:52:48



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