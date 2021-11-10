İzmit'te saat 09.05'te hayat durdu

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Dinçer AKBİR /İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu.

İzmit'te saatler 09.05'i gösterdiğinde yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda bulunanlar, saygı duruşuna geçti. Sürücüler de kontak kapatıp araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaftan çalışanlara kadar herkes dışarı çıkarak, saygı duruşuna geçti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-10 09:48:41



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