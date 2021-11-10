Özel bireyler ve aileleri kampta ağırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler ve ailelerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı kamplarda misafir etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sebebiyle zor günler geçiren özel bireylerin stres atması ve sosyalleşmesi için büyükşehir belediyesince kamp etkinliği düzenlendi. 4 haftada yapılan kamp boyunca toplamda 289 özel birey ve ailesi büyükşehir belediyesinin kamplarında misafir edildi. Kamp süresi boyunca sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere üç öğün yemek hizmeti verilen misafirlere, gün boyu Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kamp liderleri ve işaret dili tercümanlarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kampta gündüzleri yürüyüş parkurlarından spor sahalarına, egzersiz alanlarından satranç oyun alanlarına kadar bir sürü aktiviteden yararlanıldı. Akşamları ise özel kutlamalar, bilgi ve yetenek yarışmaları, sinema gösterimi gibi aktivitelerle zaman geçirildi.

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