Ailenin önemi konferansta anlatıldı

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü işbirliğinde "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" konferansı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mecit Amil’in katılımıyla İshakçılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan, muhtarlar ve bölge sakinleri takip etti. Kur'anı Kerim tilavetinin okunduğu konferansta konuşan İlçe Müftüsü Mecit Amil, katılımcılara önemli mesajlar verdi. Aile bağlarının toplumun en önemli birleştirici unsuru olduğunu söyleyen Amil, mutlu ve huzurlu bir ailede olması gereken unsurları özetledi. Programın sonunda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu akşam yine çok önemli mesajlar veren İlçe Müftümüz Mecit Amil'e teşekkür ediyorum. Rabbim herkese aile huzuru nasip etsin" dedi.

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