3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (2)

MERT EFE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis kazasında yaşamını yitiren lise 1'inci sınıf öğrencisi Mert Efe Akıllı (14), Çayırova'da son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii´nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe belediye başkanları ile Mert Efe'nin babası Güven Akıllı, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Mert Efe Akıllı´nın cenazesi, namazın ardından Pelitli Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-11-10 14:08:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.