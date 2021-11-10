3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (2)

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MERT EFE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis kazasında yaşamını yitiren lise 1'inci sınıf öğrencisi Mert Efe Akıllı (14), Çayırova'da son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii´nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe belediye başkanları ile Mert Efe'nin babası Güven Akıllı, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Mert Efe Akıllı´nın cenazesi, namazın ardından Pelitli Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-10 14:08:38



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