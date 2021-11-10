Kocaeli'nde büyük fabrika yangını

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde fabrika yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangına müdahale sürüyor.

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