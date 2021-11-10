Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı Genç Mert’i arkadaşları gözyaşları içinde anlattı Servis kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı Genç Mert’i arkadaşları gözyaşları içinde anlattı Servis kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı Genç Mert’i arkadaşları gözyaşları içinde anlattı Servis kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı, son yolculuğuna uğurlandı. Mert’in tek hayalinin iyi bir mimar olmak olduğu öğrenildi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13) , hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı için Gebze Yavuz Selim Fatih Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Gencin cenazesine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin temsilcileri, il ve ilçe protokolü, Akıllı’nın ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Helallik alınması, ve duaların edilmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanan Akıllı’nın yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

"Onun sırasına kimseyi oturtmadık"
Mert Efe Akıllı’nın sınıfta en iyi anlaştığı arkadaşlarından olan Beyza Alim, onu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Mert'in iyi niyetli bir genç olduğunu söyleyen Alim, "Kimseye kin tutmuyordu, yardımseverdi. Ben duyar duymaz ağlamaya başladım. Çok üzüldüm. İlk önce inanmadım ama sonradan öğretmenler de söyleyince çok üzüldüm. Ben gerçekten çok üzgünüm. Çok seviyorduk onu. Sınıfta yokluğu belli oluyor. Çok sessiz, sakin birisiydi. Bugün okula gittik, sırasını görür görmez ağlamaya başladım. Çok kötüydü bizim için. Okulda onun sırasına kimseyi oturtmadık. Yanındaki arkadaşı bile çok kötü olduğu için başka sıraya oturdu. Onun sırası boş kaldı, kimseyi oturtmuyoruz. Mimar olmak istiyordu. Gerçekten onu çok seviyorduk" dedi.

“Kazadan 2 saat önce yanındaydım”
Çok üzüldüklerini belirten Muhammet Ali Onat ise "Mert kendi halinde bir çocuktu. Konuşkan birisi değildi. Biz ondan bir şey istediğimiz zaman anında yapardı. Hiç kalp kırmazdı. Bizi hiç geri çevirmedi. Ben olayı 2 saat sonra duydum. Benim önüme çıkan Mert’in vefat haberiydi. İlk başta inanmadım. Sonra haberlerde Mert’in fotoğrafını görünce inandım. Sınıf arkadaşım, daha dün yanındaydım, kazadan 2 saat önce yanındaydım. Çok üzüldüm” diye konuştu.

“Mimar olmak istiyordu”
Mert’in sınıfta kendilerine her zaman namazı öneren birisi olduğunun altını çizen Rümeysa Yakın, "Sınıfta her zaman namaz kılmamızı öneren iyi kalpli, temiz kalpli biriydi. Hiç birimiz bunu beklemiyorduk. Herkese "görüşürüz" diyerek gitmişti. Mimar olmak istiyordu. Karadeniz’de üniversite kazanıp mimar olmak istiyordu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nde büyük fabrika yangını
YEREL HABERLER Kocaeli'nde büyük fabrika yangını
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı
YEREL HABERLER İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı
Türkiye’de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Türkiye’de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı
3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (2)
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Engin Koyun: "Mustafa Hoca, 'Dino iyi çıkmazsa parasını ben ödeyeceğim' dedi" Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "2022 sonunda borçsuz bir Kocaelispor hayal ediyorum"
YEREL HABERLER Engin Koyun: "Mustafa Hoca, 'Dino iyi çıkmazsa ...
Gebze'de zabıta denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gebze'de zabıta denetimleri sürüyor
3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis ...
Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 3 yaralı Hem alkollü hem de ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına ...
Kıskançlık cinayetine iyi hal indirimi Nişanlısına sarkıntılık yapan adamı öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kıskançlık cinayetine iyi hal indirimi Nişanlısına ...
Öğrenciler Ata'yı özlemle andı
YEREL HABERLER Öğrenciler Ata'yı özlemle andı
Ailenin önemi konferansta anlatıldı
YEREL HABERLER Ailenin önemi konferansta anlatıldı
Temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: "Atam izindeyiz"
YEREL HABERLER Temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: "Atam ...
Özel bireyler ve aileleri kampta ağırlandı
YEREL HABERLER Özel bireyler ve aileleri kampta ağırlandı
Kartepe'nin sporcularından karate başarısı
YEREL HABERLER Kartepe'nin sporcularından karate başarısı
Başiskele'de çocuk parkları yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele'de çocuk parkları yenileniyor
İzmit Belediyesi personeline maaş promosyonu ihalesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi personeline maaş promosyonu ihalesi
Belediye personellerinin futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Belediye personellerinin futbol turnuvası başladı
Başkan Büyükakın, şehit Arlı'nın ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, şehit Arlı'nın ailesini ziyaret ...
Boru yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü dereye düştü
YEREL HABERLER Boru yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü dereye ...
Kocaeli'de Ata'ya saygı duruşu Siren çalınca hayat durdu Sürücüler kontak kapattı, temizlik işçileri mesailerine ara verdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de Ata'ya saygı duruşu Siren çalınca hayat ...
İzmit'te saat 09.05'te hayat durdu
YEREL HABERLER İzmit'te saat 09.05'te hayat durdu
Feci kazada can kaybı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Feci kazada can kaybı 3’e yükseldi
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 3 ölü, 19 yaralı (5)
YEREL HABERLER Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 3 ölü, 19 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.