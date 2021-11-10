Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

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KARTEPE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye diğer ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-10 15:03:54



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