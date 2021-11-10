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Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)- Yeniden

DHA

Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)- Yeniden


KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.
Saat 14.20 sıralarında, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste çalışan 14 kişi tesisten çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer 2 bölüme de sıçradı. Alevler tesisi sararken, Kartepe, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-11-10 15:43:40

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