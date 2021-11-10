Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

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AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD´a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-10 16:49:20



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