4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3)

YOĞUN BAKIMDAKİ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün dereye düştüğü kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ağır yaralanan lise birinci sınıf öğrencisi Rabia Üst (14), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bugün öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİRSEN GİRİŞ DE TOPRAĞA VERİLDİ
Öğrenci servisi midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Birsen Giriş (51) de Derince ilçesinde toprağa verildi. 2 çocuk annesi Giriş´in, Gebze'ye kız kardeşini ziyaret etmek için gittiği belirtildi. Giriş´in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-11-10 17:10:27
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