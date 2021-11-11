Kocaeli rallisine son 2 gün

İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi düzenlenecek olan Kocaeli rallisi 1314 Kasım tarihlerinde İzmitKandıraDerince ilçeleri sınırları içerisinde, 7 etaptan oluşan yarışlarla yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası’na da puan veren 38. Kocaeli rallisi organize ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Spor Toto, Evofone, AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyon 13 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de bir alışveriş merkezinde start seremonisi ile başlayacak. Şampiyonaya 73 ekip 146 sporcu, mekanik ve diğer unsurlarla birlikte 400 kişilik katılım sağlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek, saat 16.30’dan itibaren Ramada Plaza Hotel İzmit otoparkında ilk günü tamamlayacak.

Rallinin ikinci günü olan 14 Kasım Pazar, saat 10.30’da başlayacak ve ekipler bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar2 etaplarında mücadele edecek. 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli rallisi, pazar günü saat 16.00’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

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