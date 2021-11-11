Dayakçı kocasını öldüren Damla Kutulu yeniden yargılanıyor 15 yıl şiddet gördüğü kocasını öldürmüştü, beraat kararını Yargıtay bozdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dayakçı kocasını öldüren Damla Kutulu yeniden yargılanıyor 15 yıl şiddet gördüğü kocasını öldürmüştü, beraat kararını Yargıtay bozdu

İHA

Dayakçı kocasını öldüren Damla Kutulu yeniden yargılanıyor 15 yıl şiddet gördüğü kocasını öldürmüştü, beraat kararını Yargıtay bozdu

Kocaeli'de 2015 yılında kendisine 15 yıl boyunca ağır şiddet uygulayan eşini piknik tüpü ve bıçakla öldüren Damla Kutulu, meşru müdafaa koşulları neticesinde beraat etmişti. Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Damla Kutulu’nun yargılanmasına tekrar başlandı. Duruşmada dinlenen çiftin kızı, babasının annesini sürekli dövdüğünü, olayın da bu sebeple meydana geldiğini dile getirdi.
Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Fikret Kutulu'dan şiddet gören Damla Kutulu, korkuya kapılarak eşinin başına piknik tüpüyle vurup, daha sonra 14 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Damla Kutulu ilk ifadesinde, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz görücü usulü ile evlendik. Eşim evlendiğimizden bu yana hep beni dövdü. Biri 12, diğeri 10 yaşında iki tane kızım var. 15 senedir belki düzelir diye sabrettim. Ayrılmak istedim ama beni öldürmesinden ve çocuklarımın kötü yola düşmesinden korktuğum için boşanamadım. Sürekli alkol alırdı. Beni sürekli aldattığını herkes biliyordu. "Seni öldürürüm" diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Eve her gelişinde bana şiddet uyguluyordu, çocuklarımı da dövüyordu. Olay günü, Fikret beni dövdü. Dövmekten yorulunca biraz dinlendi, sonra yine dövmeye devam etti. Sonrasında da arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktı. Geldiğinde beni tekrar dövecek diye kızlar evdeki tüm kesici aletleri ve bana vurduğu şeyleri sakladı. Eve geldiğinde kızlara "Atlama ipiniz var mı?" diye sordu. Kızlar yok deyince de, "Tamam, ben yarın silah alıp annenizi vuracağım" dedi. Sonra beni yine dövmeye başladı. Piknik tüpüyle yüzüme vurdu. Beni dövdükten sonra uyudu. Uyandıktan sonra beni tekrar döveceğini düşündüm ve mutfağa gidip piknik tüpünü ve bıçağı aldım. O yatarken bana çektirdiği acıyı yaşaması için tüple bir kere vurdum. Sonra ayağa kalkar gibi oldu ve "Ne yapıyorsun?" dedi. Böyle olunca ben de kalkıp beni öldürecek diye korktum ve bıçağı rastgele salladım. Hareket etmediğini görünce de üzerini örttüm ve eniştemi arayıp olanları anlattım"

"Babam, annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı"
Damla Kutulu'nun beraat etmesi davasına ilişkin Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Damla Kutulu, kızı Ş. Kutulu ve avukat Anıl Acurman katıldı. Duruşmada söz alan Damla Kutulu, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmeyerek önceki kararda kalınması gerektiğini istedi. Söz alan çiftin kızları Ş. Kutulu, "Babam; annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı. Olay günü babam annemi çok dövdü. Annem öldürülme korkusu yaşadığı için bu olay meydana gelmiştir. Annem şuan hem çalışıyor hem de bizlere bakıyor. Annemden şikayetçi değilim" dedi.

Tutuksuz yargılanmaya devam edildi
Mahkeme Heyeti, Damla Kutulu’nun tutuksuz halinin devamına karar vererek, avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Hürriyet, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ...
Kocaeli rallisine son 2 gün
YEREL HABERLER Kocaeli rallisine son 2 gün
4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası / Fotoğraf
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis ...
Feci kazada yaralanan öğrenci o anları anlattı Gebze’deki kazada yaralanan Taylan Elmas: “Bayır aşağıya inerken de çok süratliydi” “Durmaya çalışırken 1-2 yere daha çarptık”
YEREL HABERLER Feci kazada yaralanan öğrenci o anları ...
Kocaeli'deki servis kazasında can kaybı 4'e yükseldi Hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki Rabia da yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kocaeli'deki servis kazasında can kaybı 4'e ...
Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış! "Ben büyük bir cinayet işleyeceğim, bütün dünya duyacak"
YEREL HABERLER Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış! "Ben ...
4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis ...
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı Yangında soğutma çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına ...
Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
YEREL HABERLER Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
Feci kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı Kız kardeşine gitmek istemişti, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Feci kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı Kız ...
Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın/ Ek ...
Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)- Yeniden
Kocaeli'ndeki fabrika yangını sürüyor Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan da görüntülendi Kocaeli'deki fabrika yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'ndeki fabrika yangını sürüyor Geri dönüşüm ...
Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın / ...
Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
YEREL HABERLER Kocaeli´de geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı Genç Mert’i arkadaşları gözyaşları içinde anlattı Servis kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı Genç ...
Kocaeli'nde büyük fabrika yangını
YEREL HABERLER Kocaeli'nde büyük fabrika yangını
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı
YEREL HABERLER İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı
Türkiye’de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Türkiye’de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı
3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (2)
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı servis ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Engin Koyun: "Mustafa Hoca, 'Dino iyi çıkmazsa parasını ben ödeyeceğim' dedi" Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "2022 sonunda borçsuz bir Kocaelispor hayal ediyorum"
YEREL HABERLER Engin Koyun: "Mustafa Hoca, 'Dino iyi çıkmazsa ...
Gebze'de zabıta denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gebze'de zabıta denetimleri sürüyor
3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.