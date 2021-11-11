Sis bulutlarının mest eden dansı Yoğun sisten geriye güzel manzarası kaldı

Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de yaklaşık 1 hafta etkisini gösteren sis, sabah ve akşam saatlerinde de devam etti. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Sis bulutları zirvelerde görsel şölen sunarken, bulutların adeta dans eden görüntüsü ise havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan Osmangazi Köprüsü'de ışık ışıl görüntüsü ile dikkat çekti.

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