Kocaeli'de, PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, jandarmanın operasyonu ile PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen M.H. yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'de örgüt adına silahlı eylemlere katıldığı belirlenen M.H.´nin Kocaeli'de olduğunu belirledi. Suriye'nin Haseke bölgesinde askeri ve siyasi yönde eğitimler aldığı tespit edilen M.H., jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği ve İzmir üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planladığı tespit edilen M.H, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-11 12:53:59



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