Başkan Çiftçi, Şekerpınar esnafıyla buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Mahallesi esnafıyla buluşarak yapılan projeleri anlattı.

Esnafın görüş, öneri ve taleplerini dinlemeye devam eden Başkan Çiftçi, Şekerpınar Mahallesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan yardımcılarıyla birlikte mahalle esnafıyla kahvaltı yapan Çiftçi, belediyenin hizmetleri ve projelerde gelinen son nokta hakkında bilgiler verdi. Çayırova için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla Çayırova'ya değer katacak ve iz bırakacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Eğitim, kültür, sanat, sporda da Çayırova’yı parmakla gösterilecek ve marka bir ilçe haline getirmek için canla başla çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini ifade eden Çiftçi, Şekerpınar'ın ihtiyacı olan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatını tamamladıklarını ve en kısa sürede hizmete açacaklarını söyledi.

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