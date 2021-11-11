Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Yeni Cuma Cami'nin şadırvanından çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 3,5 yıldır yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan, Mimar Sinan’ın İzmit ilçesindeki eseri Pertev Mehmet Paşa Cami’nin (Yeni Cuma Cami) şadırvanındaki 12 musluktan 10’u hırsızlar tarafından çalınmıştı. Durumun büyükşehir belediyesine iletilmesinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri harekete geçerek, çalınanların yerine tarihi dokuya uygun olarak temin edilen muslukları şadırvana taktı.

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