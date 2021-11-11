Servis kazasında yaşamını yitiren Rabia, son yolculuğuna uğurlandı (2)

SERVİS SÜRÜCÜSÜNÜN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİASI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, köprüden dereye uçan öğrenci midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir´in Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nde tedavisi devam ediyor. Kazada ters dönen araçta sıkışan Özdemir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Hastanede kaldırılan Özdemir´in yaralandığı sağ bacağı, hastanede kesildi. Öğrencilerin ailelerinin, Mehmet Özdemir´in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine ise kan örneği alındı. Yapılan incelemede sonuç, pozitif çıkarken, yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU
2021-11-11 15:32:35
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