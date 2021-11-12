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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

İHA

Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her zaman kapım sizlere açıktır" dedi.
Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kocaman, "Sizlerin donanımlı yetişmesi ilçemizin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için çok önemlidir. Bizim gençlerimiz değerlidir, sizi desteklemek bizim görevimiz. Bugün bizlerin olduğu yerlerde yarın sizler olacaksınız. Bunun içinde hayata en iyi şekilde hazırlanmanız başta aileniz olmak üzere bizler için de çok önemlidir" dedi.
Gençler için bütün imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Kocaman, "Kartepe Genç Akademi bünyesinde bir çok alanda eğitim verilirken, özellikle ücretsiz İngilizce kursu hizmet kalitesi çok iyidir. Gelişen dünyada İngilizce olmaz olmazsa bir özelliktir. Bunu düşünerek yarın hayatın içerisinde daha aktif ve donanımlı olmanız için gecegündüz çalışıyoruz. İlçemizde yapılan her yatırım sizlerin geleceği içindir. Ülkemizi geleceğe sizler hazırlayacaksınız. Kuracağınız hayallerin peşinde koşun. Bizim tarihimizde ki büyükler her zaman hayallerinin peşinde koştu. Bu sayede büyük başarılar elde ettiler. Bunu sizlerde başarabilirsiniz. Her zaman kapım sizlere açıktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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