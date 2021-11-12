Kuveytli turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde devrilen arazi aracı UTV'deki Kuveytli 3 turistten 1´i öldü, 2´si yaralandı.
Kaza, dün Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Roka Sokak´ta meydana geldi. Kuveytli 3 kadın turist 41 ADE 612 plakalı arazi aracı UTV ile gezmeye çıktı. Ghusoon Nimer (40) yönetimindeki UTV, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ghusoon Nimer, Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ghusoon Nimer doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2021-11-12 11:26:26
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