Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç 18 bin aileye yakacak yardımında bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış ayları öncesinde 18 bin aileye, bin 500 TL olmak üzere toplamda 27 milyon TL yakacak yardımı yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, yaklaşan soğuk kış günleri öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı. Kocaeli’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 18 bin aileye 27 milyon TL yakacak yardımında bulunuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ekonomik yetersizlik nedeni ile ısınma ihtiyacını karşılayamayan her aileye bin 500 TL yakacak yardımı yapılıyor. Yakacak yardımı, kasım ayında 750 TL ve ocak ayında 750 TL olmak üzere toplam bin 500 TL olarak tanımlandı.

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