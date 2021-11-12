"Müteahhitten alacağım var" diyerek çatıya çıktı İntihar etmek isteyen çatıda, itfaiye ekipleri ise şişme yatakla şahsın hizasında aşağıda yürüdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın inşaatında çalışan işçi, müteahhitten parasını alamadığını iddia ederek çatıya çıktı. İşçi sürekli çatıda yürürken, itfaiye ekipleri ise şişme yatakla birlikte şahsın hizasında yürüdü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın inşaatında çalışan işçi Y.T., müteahhitten parasını alamadığını iddia ederek çatıya çıktı. Çatıda birinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise şahsın atlama ve düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Y.T. sürekli çatıda yürürken, itfaiye ekipleri ise şişme yatakla birlikte şahsın hizasında yürüdü. Çatıya çıkan polis ekipleri Y.T.'yi ikna ederek, aşağıya indirdi.

Y.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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