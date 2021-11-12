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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor” “TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor” “12 aylık ihracatımız 215 milyar dolara ulaştı” “Umutsuzluk pompalayanlara inat daha iyilerini yapacağız”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor” “TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor” “12 aylık ihracatımız 215 milyar dolara ulaştı” “Umutsuzluk pompalayanlara inat daha iyilerini yapacağız”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Bulunan Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 8. ARGE Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor. Bugün Sanayi Komisyonumuz TOGG’un ARGE çalışmaları hakkında bilgi alacaklar. Sadece TOGG değil, diğer firmalar ile buluşturacağız ve Türk mühendislerini tanıtacağız” dedi.
Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ARGE ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ödül törenine katıldı. Programda ARGE ve Tasarım Merkezleri için 10 kategoride 30 ödül, Teknoparklar için ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu.

“ARGE ’yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz”
Pandemi ve iklim değişikliği ile birlikte küresel rekabetin çok daha farklı bir boyuta taşındığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu durum, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan ARGE ve inovasyon faaliyetlerini de her zamankinden daha önemli kılıyor. Bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda ARGE ’yi, inovasyonu baştacı ediyoruz. Esasında biz hükümet olarak 19 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Tabii gönül, göreve geldiğimizde oturmuş bir ekosistem bulmayı arzu ederdi. Ancak geldiğimizde maalesef biz öyle bir ortam bulamadık. Bu yüzden adeta sıfırdan bir ekosistem inşa etmek için kolları sıvadık. Sağladığımız desteklerle sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 89’a çıkardık. Teknoparklar ülkemizdeki yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin kalbi oldu. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar; ulusal ve uluslararası yatırımcıların ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği Yapay zeka, sağlık ve drone teknolojileri gibi stratejik alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü bölgelere dönüştü. İlk defa bizim dönemimizde başlayan bu yapıların sayısı bugün bin 600’ün üzerinde” dedi.

“ARGE istihdamı 6 kat artarak 200 bine ulaştı”
Geçtiğimiz yıl ARGE harcamalarının, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Varank, “Hükümetlerimiz döneminde, ARGE harcamalarının milli gelire oranı binde 5’ten yüzde 1,09’a çıktı. ARGE istihdamı 6 kat artarak 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200’e ulaştı. Bizler ARGE ve inovasyon ekosistemimizin gelişimi için gerekli kolaylıkları her zaman sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldık. ARGE teşviklerinin uygulanma süresini 2028’in sonuna kadar uzattık. Teknoparklar ile ARGE ve Tasarım Merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik” şeklinde konuştu.

“Uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor”
Yerli ve milli otomotik şanzıman, turbojet motoru, tıbbi ventilasyon cihazı, tünel açma makineleri gibi ürünlerin bu destek programlarının katkılarıyla ortaya çıktığını vurgulayan Bakan Varank, “Biz bugün Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam zamanında doğru alanlara yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay zekada, elektrikli ve otonom araçlarda hatta uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor. Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üretim üssü yapmak için işletmelerimize büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Yeşil dönüşümde AB Yeşil Mutabakatına uyum çerçevesinde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde ARGE ve inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz. Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor. Bugün Sanayi Komisyonumuz TOGG’un ARGE çalışmaları hakkında bilgi alacaklar. Sadece TOGG değil, diğer firmalar ile buluşturacağız ve Türk mühendislerini tanıtacağız” diye konuştu.

“Umutsuzluk pompalayanlara inat daha iyilerini yapacağız”
Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimleri sayesinde dünyadan ses getiren işlere imza attığını aktaran Bakan Varank, “İşte Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan startup’ların yani UNİCORN’ların sayısı 5’e ulaştı. Bu UNİCORN’lardan bir tanesi teknoloji geliştirme bölgelerinden çıktı. Üç tanesi kendi ARGE Merkezine sahip. Tabii bunlar sadece birer işaret fişeği. Göreceksiniz, Allah’ın izniyle bundan sonra daha hızlı gelişmelere şahitlik edeceğiz. İnovasyon ekosistemimizin tecrübesi arttıkça ülkemizin rekabetçi pozisyonu da daha da güçlenecek. Bugün bazılarının ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkemiz, son dört çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme gerçekleştiriliyor. İhracata baktığımızda yine aynı başarıyı görebiliyoruz. 12 aylık ihracatımız 215 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bunları yeterli görmüyoruz. İhracatta nicelik artışıyla beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz. Umutsuzluk pompalayanlara inat, gelen parlak gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla çok daha iyilerini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten bir iradayle arkasında durduğu Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize inovasyon ekosisteminin dinamosu olan sizlerle ulaşacağız. 8. ARGE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirve’sinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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