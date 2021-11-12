Darıca Belediyesi, özel çocukların gelişimi için eğitim veriyor

Darıca Belediyesi tarafından down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği standartlarına uygun eğitim programı gerçekleştirildi.

Darıca Belediyesi, down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla proje geliştirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan proje ile down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. 15 down sendromlu öğrencinin katıldığı eğitimde çocuklara gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla kulaklık ve frekans uygulaması cihazı dağıtıldı. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Bıyık, “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bizim için kıymetli. 1 gün değil 365 gün yanlarındayız. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Avrupa Birliği standartlarına uygun bir projeyi başlattık. Ümidimiz, derdimiz sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. İnşallah eğitim sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.

İlk etapta 24 gün süren eğitimde uzman eğitmenler ve psikologlar da süreci yakından ediliyor. Müziğin beyinde yaptığı etkiden yola çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuluyor. Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel program uygulanıyor.

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