Bu festivalde ralli rüzgarı esecek 146 pilot, rallide şampiyon olabilmek için direksiyon başına geçecek

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Bu yıl 38.'si düzenlenecek Kocaeli Rallisi, 73 otomobil ve 146 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 38. Kocaeli Rallisi’nin tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, şampiyonada yarışacak olan yarışçılardan Hakan Gürel, Özlem Uludağ Gülcan, Ümitcan Özdemir, Buğra Can Kılıç Burak ve Çukurova katıldı.



"Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir"

Şampiyona hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Spor herkes içindir. Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir. 2020 ve 2021 yıllarında Kocaeli’de spor tesisleri için yaklaşık 120 milyon Türk lirası harcandı. Darıca ilçemize bin 600 kişi kapasiteli kapalı spor salonu kazandırdık. Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Enduro şampiyonası, kick boks şampiyonası, doğa sporları festivali, açık su yüzme yarışları, tırmanma yarışları, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ve Türkiye Karting Şampiyonası gibi birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün de şehrimizde 38’incisi yapılacak olan Kocaeli Rallisi için bir aradayız. 73 otomobil ve 146 sporcu iki gün sürecek olan yarışlarda derece almak için yarışacak. Hepsine yarışlarda başarılar diliyorum. Program yarın 11.00’da başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı Kocaeli Rallisi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz"

Kocaeli’de 19’uncu ralli yarışına katılacak olan pilot Burak Çukurova, "1 seneden sonra toprak pistte yarışacağız. Benim de Kocaeli’de katıldığım 19’uncu rallim olacak. Kocaeli ilk kupamı aldığım yerdir. Bu yarışlar bizim için önemli. Şu an pilotlarda ve takımlarda lideriz. Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Kazasız bir şekilde yarışı tamamlamak ve puanımızı artırmanın derdindeyiz. Rakiplerimiz güçlü, zorlu bir yarış bizi bekliyor" dedi.



"Burada yarışmaktan çok keyif alıyorum"

Federasyona teşekkürlerini sunan Buğra Can Kılıç ise "Yarış çok güzel, zaten toprak yarışlarını çok seviyorum. Burası da yarışmaktan çok keyif aldığım bir yer. Federasyonumuza, emeği geçen herkese ve kulübümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yarın start verilecek

38’inci Kocaeli Rallisi yarın saat 11.00’de başlayacak. Şampiyonaya 73 otomobil, 146 sporcunun yanında, mekanik ve diğer görevliler ile birlikte 400 kişi katılacak. Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar etaplarının geçilmesinin ardından, saat 16.30’dan itibaren ilk gün tamamlanacak. Rallinin ikinci ayağı 14 Kasım Pazar günü saat 10.30 da başlayacak. Şampiyonanın ikinci kısmı İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar ve İsakçılar2 etaplarında yapılacak. 38’inci Kocaeli Rallisi toplamda 304,06 kilometre uzunluğunda olacak. Ralli, 14 Kasım Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek bitiş seremonisi ve ödül töreni ile sonlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.