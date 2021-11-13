Kartepe'de güzel havanın keyfini çıkardılar



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yerli ve yabancı turistler, güzel havanını keyfini çıkardı.

Birçok doğa sporunun yapılabildiği ve adrenalin tutkunlarının ilgi gösterdiği Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilerek doğada gezinti yaptı, bazıları ATV, UTV, zipline ve dev salıncaklara binerek eğlendi.

İlk defa Kartepe´ye gezmeye geldiğini söyleyen Rıdvan Demir, "Mardin´den geldim, televizyonda görmüştüm burayı. Burası çok güzel safari ile dağlara çıktık. Havası çok iyi beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

ARAP ÜLKELERİNDEN TURİSTLER GELİYOR

Yerli ve yabancı turistlerin Kartepe bölgesine geldiklerini belirten işletmeci Yücel Ecevit, "Şu an yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden turist geliyor hem şelaleden hem de doğadan çok memnun kalıyorlar. Bundan dolayı sıklıkla geliyorlar. Hava da çok güzel, ortam da çok güzel. Burada hem çocukların hem de yetişkinlerin vakit geçirdiği etkinlikler var. Herkesi bölgemize bekleriz" diye konuştu.

Kartepe´ye gelenlerin doğanın keyfini çıkardıklarını ifade eden işletmeci Nurdan Karakaş, "Oldukça yoğunluk var. Şu an tatil dönemindeyiz onun da etkisi var. Hava da güzel olunca insanların yoğun ilgisi oldu. Buraya gelenler ilk önce keyifli bir kahvaltı yapıyor ardından da güzel doğanın tadını çıkarıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-13 15:15:24



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