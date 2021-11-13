Kocaelispor, Karagümrük provasından mağlubiyetle ayrıldı

Dünya Kupası Eleme Grupları maçları dolayısıyla liglere verilen arada Kocaelispor, Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı. Bol gollü geçen mücadele Karagümrük’ün 43’lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında, henüz ilk 15 dakikada Borini (2) ve Tunay Torun’un golleriyle Karagümrük 30 öne geçmeyi başardı. Kocaelispor ise erken reaksiyon vererek Diop ve Bahattin Köse’nin golleriyle 40’ıncı dakikada skoru 32’ye getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Körfez ekibi 77’nci dakikada Pereira’nın golüyle maçı 33’lük beraberliğe taşıdı. 85’inci dakikada ise Salibur son sözü söyledi ve maç Karagümrük ekibinin 43’lük galibiyetiyle sona erdi.

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