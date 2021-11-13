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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon dolandırıcısı, 54 bin euro ile otogarda yakalandı

DHA

Telefon dolandırıcısı, 54 bin euro ile otogarda yakalandı


Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, yaşlı çifti arayan telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.A., kendisini 'polis' olarak tanıtıp, 350 gram külçe altınlarını dolandırdı. Polis, M.A.´yı başka dolandırıcılık olayından elde ettiği 54 bin 515 euro ile otogarda yakaladı.
Olay, 2 Kasım'da İzmit´te meydana geldi. M.A., bir süredir takip ettiği yaşlı çifti cep telefonlarından arayarak, kendisini 'polis' olarak tanıttı. Yaşlı çifte, kimlik bilgilerinin, kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen soygunda ele geçirildiği yalanını söyleyen M.A., evlerinde bulunan altını talep etti. Korkuya kapılan çift, evlerine gelen M.A.´ya 350 gram külçe altını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.A.´yı, İstanbul Esenler 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yakaladı. Gözaltına alınan M.A.´nın üzerinde 54 bin 515 euro ele geçirildi. Paranın benzer yöntemle dolandırılan, Edirne´de yaşayan R.A.´ya ait olduğu tespit edildi. Kocaeli´ne getirilen M.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 54 bin 515 euro ise polis tarafından sahibi R.A.´ya teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-11-13 16:43:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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