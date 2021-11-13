Servis kazasında yaralanan Ege de kurtarılamadı (2)

ÇOCUKLARINI KAYBEDEN BABALAR ACILARINI PAYLAŞTI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, öğrenci servisi midibüsünün dereye uçması sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise 2´nci sınıf öğrencisi Ege Yılmaz (15) için Beylikbağı Mahallesi'ndeki Bağdat Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Ege Yılmaz´ın babası Mehmet Yılmaz, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden Mert Efe Akıllı´nın babası Güven Akıllı, Mehmet Yılmaz´ı teskin etmeye çalıştı. Güven Akıllı ve Mehmet Akıllı, birbirlerine sarıldı. Ege Yılmaz´ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Mimar Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-11-13 16:57:53
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