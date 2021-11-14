Büyükşehirden ibadethane yapımlarına destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan malzeme desteğiyle Kartepe, Başiskele ve Kandıra'daki camilerin yapımları tamamlandı, eksikleri giderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere ise malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda Başiskele Serdar Mahallesi’nde bulunan Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Cami dernek başkanları, caminin yapımında kullanılmak üzere malzeme yardımı talep edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan keşif ve değerlendirme sonunda, camilere gerekli olan çimento, demir, hazır beton, kum, fayans, kalebodur, PVC kapı, dış cephe boyası, beton direk ve beton pano, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılandı.



Öğrenciler ve vatandaşlar yararlanacak

Malzeme ihtiyaçlarının tamamına yakını büyükşehir, işçiliği ise dernek tarafından karşılanan Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Cami geçtiğimiz aylarda ibadete açılırken, Kartepe Çepni Mahallesi İmam Hatip Okulu Uygulama Cami’nin aralık ayında tamamlanması planlanıyor. İmam hatip okulunda okuyan öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alacağı camiler, aynı zamanda vatandaşların ibadetine de açık olacak.



Tarihi camiye tuvalet binası yapıldı

Öte yandan Büyükşehir tarafından, Kandıra’nın Ağaçağıl Mahallesi’nde Osmanlı’nın kuruluş dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi Ağaçağıl Camisi'nin kadın ve erkek tuvalet binası yapıldı. Ağaçağıl Mahalle Muhtarı Mehmet Şentürk, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden, tarihi caminin bulunduğu bahçenin yan tarafında kadın ve erkek tuvaleti yapılması konusunda talepte bulundu. Yapılan keşif sonucunda, caminin önemli eksikliklerinden biri olan tuvalet binası, tarihi dokuya uygun, dış cephesi ahşap kaplama olarak büyükşehir belediyesince tamamlandı.

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