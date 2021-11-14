Üreticilere sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi verildi

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Üreticilere süt sağım hijyen aparatı dağıtımına eğitimlerle birlikte devam eden İzmit Belediyesinin son durağı Çağırgan Mahallesi oldu.

İzmit Belediyesi, süt üretiminde kaliteyi arttırmak, sağım hijyenini arttırmak ve süt sığırlarının meme sağlığını korumak amacıyla süt üreticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri son olarak Çağırgan Mahallesi’nde üreticilerle bir araya geldi. Çağırgan Mahallesi’nde yapılan eğitime katılan süt üreticilerine; ‘süt sığırlarının meme sağlığını korumak’, ‘çiğ süt üretiminde hijyen’ ve ‘kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar’ konulu eğitimler verildi. Eğitime katılan vatandaşlara Dilek Yalçın hediyelerini takdim etti.

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