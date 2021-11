Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

İzmit Körfezi kıyısındaki boş arazide Sakarya Nehri'nden kamyon dolusu kum getirilerek inşa edilen dev spor tesisi, yerli ve yabancı takımları ağırlıyor. 5 çeşit özel çim tohumu ekilerek yapılan saha, spor turizminin gözde şehri Antalya'ya rakip oldu.

Başiskele ilçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içinde bulunan İzmit Körfezi kıyısındaki 25 dönümlük boş arazi, yüzlerce kamyon malzeme taşınarak dev bir spor tesisi haline getirildi. 2019 yılında inşası tamamlanarak hizmete açılan tesiste Kocaeli'den ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda futbol takımı, İzmit Körfez'i manzarasında kamp yapma imkanına kavuştu.

Futbol sahasının zemininin altı yaklaşık 50 santimetre kalınlığında Sakarya Nehri’nden getirilmiş, özel olarak yıkanmış çakıl taşları ile dolduruldu. Çakıl taşlarının üzerine yine yaklaşık 50 santimetre özel kum dolduruldu ve zemin sağlam hale getirildi. Altyapısı oluşturulan saha 5 çeşit özel çim tohumu ekilerek şu anki haline geldi.



"Antalya'dan daha kaliteliyiz"

Kocaeli'de 6 yıldır spor turizmiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Avrupa Antrenörler Derneği Başkan Danışmanı ve FIFA menajeri olan Murat Edis, "Sahaya yerli ve yabancı yaklaşık 30 takım geldi. Özellikle Türkiye Milli Takımı’nın altyapıları, Kuveyt Milli Takımı’nın altyapıları ve son olarak da Komorlar Milli Takımı buraya geldi. Antalya’daki sahalardan biraz daha kaliteli olduğumuzu söyleyebilirim. Takımlar burayı seçiyor ve Türk takımları artık burada kamp yapmak istiyor. Kocaeli bölgesi de spor turizmi olarak üst segment bir yer olmaya başladı. Antalya şu an 1’inci sırada olabilir fakat artık Kocaeli de 2’nci veya 3’üncü sırada olabiliriz. Tabii ki bu iş için daha çok otele ve daha çok sahaya ihtiyaç var fakat bu işin zamanla aşılacağına inanıyoruz" dedi.



"Kocaeli oldukça popüler bir hale geldi"

Kocaeli’nin spor turizmindeki popülerliğinin her geçen arttığını söyleyen Murat Edis, "Burada kamp yapan herkes burayı beğeniyor. Zaten burada antrenman yaptıktan sonra tekrar buraya gelmek için imkan ve ihtimalleri zorluyorlar. Kocaeli, spor turizmine ciddi bir yatırım yaptı. Şu anda Kocaeli herkesin aklında. Buraya Kuveyt’te, Katar’da bulunan takımlar, Kuveyt Milli Takımı’nın U16, U19, U23 takımları geldi. Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Tuzlaspor gibi tanınmış Türk takımları da burada antrenman yaptı. Kocaeli’nin popülerliği ciddi bir şekilde arttı. Gelecek sene burada 60 takımın kamp yapmasını hedefliyoruz. Zeminimizin kalitesi şu anda Türkiye standartlarının üzerinde. FIFA standartlarında 3 adet sahamız var" şeklinde konuştu.



"Daha çok otele ihtiyacımız var"

Kocaeli'de spor turizmini yaygınlaştırmak için daha çok otele ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Edis, "Takımlar iyi bir futbol sahası bulduğu için buraya geliyor. Fakat ileriye gidebilmemiz için daha çok otele ve daha çok kaliteli sahaya ihtiyacımız var. Bölgemiz buna oldukça uygun çünkü İstanbul’un hemen yanındayız. Ulaşım rahat, hava da oldukça iyi. Bir tarafta deniz, bir tarafta dağlar var. Bunun sonucunda Kocaeli, 3 seneye kalmadan senede 100 takımı ağırlayabilir" şeklinde konuştu.



"İnanılmaz bir çim saha hazırladık"

Tesisin yapılış sürecine de değinen Edis, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tesisin inşaatına 2019 yılında başladık. Maalesef şanssız bir yıl geçirdik çünkü tesisimizin inşaatı 2020 yılında bitti ve hemen sonrasında araya pandemi girdi. 2 sene boyunca hiçbir şey yapamadık. Fakat 2 sene boyunca herkes yatarken biz durmadan çalıştık. Sahaya iyi baktık ve çok güzel bir zemin hazırladık. Biz 6 sene boyunca takım getirdik. Buraya gelen her takım bölgeyi çok beğendi fakat iyi saha bulamadılar. Biz de bundan dolayı böyle bir yatırım yaptık. Zeminin iyi olması için büyük bir çaba sarf ettik. Çok iyi bir şirketle çalışarak inanılmaz bir çim saha hazırladık. Çim sahamız ilk 2 sıraya girecek kadar kaliteli ve hibrit çim sahalardan daha iyiyiz. Bakımı oldukça masraflı ama bunun karşılığını alacağımızı umuyorum. Buraya gelen herkes sahamıza hayran kalıyor. 1 saat boyunca burada oynayan bir futbolcu sahadan aldığı zevkten dolayı 2 saat top oynamak istiyor"

