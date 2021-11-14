Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı haftalık vaka haritasında Kocaeli, en fazla vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. Kentte 100 bin kişide 447,26 olan vaka sayısı 481,71´e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı verilere göre Kocaeli, yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. 100 binde 447,26 olan vaka sayısı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında artarak 481,71´e çıktı. Kentte en az 2 doz aşı yaptıran kişi sayısı yüzde 76,8´e ulaşırken, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü. Kentteki hastanelerin Covid-19 polikliniklerinde de yoğunluk yaşanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-14 16:12:15



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