A Milli Kadın Basketbol Takımı parkede, vatandaşlar tribünde Türkiye - Polonya maçı için geri sayım başladı

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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde deplasmanda Slovenya’yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’te Polonya’yı ağırlıyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Polonya’yı konuk ediyor. Slovenya’yı 7862 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başlayan milliler, galibiyet serisini sürdürmek için parkede mücadele edecek. İzmitlilerin, sporcuları yalnız bırakmadığı karşılaşmayı binlerce basketbol sever takip ediyor.

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