Türkiye - Polonya: 52-41

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Dinçer AKBİR / İZMİT (KOCAELİ) (DHA)SALON: İzmit Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Geert Jacobs, Jelena Tomic, Andrei Sharapa

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 10, Sevgi Uzun, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Gökşen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canitez 9, Merve Aydın 11, Şerife Alperi Onar 4, Esra Ural Topuz, Kiah Stokes

POLONYA: Zuzanna Sklepowicz 3, Anna Jakubiuk, Kamila Podgoma, Klaudia Sosnowska, KamilaBorkowska 2, Weronika Gajda 6, Klaudia Gertchen 16, Agnieszka Skobel, Amalia Rembiszewska 11, Marissa Kastanek, Anna Makurat, Weronika Telenga 3

1'İNCİ PERİYOT: 12-8

İLK YARI: 24-19

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-25A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Polonya'yı 52-41 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Türkiye, ilk çeyreği 12-8 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğü elden bırakmayan milliler soyunma odasına 24-19 önde gitti. İkinci yarıda da maçın kontrolünü elden bırakmayarak üçüncü periyodu 40-25 önde tamamlayan milliler, maç sonunda Polonya'yı 52-41 mağlup etti.

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci pencere maçlarında 24 Kasım 2022'de Arnavutluk'u, 27 Kasım 2022 tarihinde de Slovenya'yı konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-14 19:16:48



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