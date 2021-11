Milli basketbolcu kariyerinin son maçına çıktı Oyunculuk kariyerini noktaladı, şimdi kendisi gibi milli sporcular yetiştirecek Şaziye İvegin: “İlk kez ‘Bıraktım’ diyorum. Çok zor”

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Basketbol kariyerini TürkiyePolonya milli maçı öncesindeki organizasyonla resmen noktalayan başarılı milli sporcu Şaziye İvegin, “Çok jübileler gördüm. İnsan duygusallaşıyor. İlk kez ‘Bıraktım’ diye telaffuz ediyorum. Çok zor” dedi.

Kariyerinde 300’ün üzerinde resmi milli maça çıkan, uluslararası arenada birçok başarı yaşayan ve basketbolseverlere tattıran Şaziye İvegin milli takımı ve basketbolu bırakmasının ardından duygularını, kariyer planlamasını ve kadın basketboluna dair beklentilerini paylaştı. Avrupa Basketbol Şampiyonası Grup Elemeleri TürkiyePolonya maçı öncesinde parkeye gelerek spora vedasını yapan deneyimli eski kaptan ağlamamak için kendini çok zor tuttuğunu, takım arkadaşlarını da tembihlediğini fakat vedaların çok zor olduğunu belirtti.

Basketbolu özleyeceğini söyleyen milli sporcu İvegin, “Kariyerimde çok uzun süre basketbol oldu. Tutkuyla ve severek oynadım. Aslında 2 sene önce bırakmıştım ama pandemi nedeniyle böyle bir organizasyon yoktu. Bu organizasyon için Türkiye Basketbol Federasyonu’na ve bize ev sahipliği yapan İzmit Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum. Benim için çok duygusaldı. Kızlara maçtan önce ‘Ağlamayın’ demiştim ama onlar benden önce duygusallaştılar. Kendimi çok zor tuttum. Her biriyle çok güçlü, kuvvetli ve değerli bir bağımız var. Çok güzel aile olduk. 25 yıllık kariyerim boyunca tüm takım arkadaşlarımla, koçlarımla gönül bağımız oluştu. Bana destek olan yöneticilerime, koçlarıma, takım arkadaşlarıma ve bizi her maçımızda destekleyen, dualarıyla yanımızda olan basketbol severlere, spor severlere, Türk halkına çok teşekkür ediyorum. İlk defa bıraktığımı telaffuz ediyorum. Çok zor. Onun dışında çok fazla sporu bırakan insanların jübilesine denk geldim. İnsan çok fazla duygusallık yaşıyor. Özlüyor. 1 sene sonra da olsa, 10 sene sonra da olsa insan basketbolu izlerken içimde bir heyecan ve kıpırtı olacak. Bugün de var, yarın da olacak" dedi.



“Yine basketbolun içinde kalacağım”

Basketbolu bırakmasının ardından kariyer planlamasından da bahseden milli basketbolcu İvegin, “Çok büyük tecrübelerim ve kazanımlarım oldu. Basketbol, bana maddi manevi çok şey verdi. Artık geri ödeme zamanı olduğunu düşünüyorum ve bunu yapmak istiyorum. Kazandığım, yaşadığım her güzel şeyin daha fazlasını yeni nesillere, genç kızlarımıza yaşatmak için elimden geleni, bana düşen görevi yapmak istiyorum. Yine basketbolun içinde kalmak istiyorum, kalacağım da. Çok şey kazandım. Çok daha güzellerini yaşayabiliriz. Gençlerimiz arkadan geliyor. Bence gençlerin biraz destek ve cesarete ihtiyaçları var. Biz de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



“Türk halkı çok başarılı jenerasyon izledi”

Türk halkına seslenen ve desteklerini hiçbir zaman kadın basketbolundan esirgememelerini isteyen Şaziye İvegin, “Oynayarak olmasa bile dışardan yapacağımız işlerle aynı keyfi alacağımı düşünüyorum. Oynamak çok keyifliydi. Ama birilerinin oynamasına, başarılar kazanmasına vesile olmak, onlarla birlikte bu mutluluğu yaşamak da çok daha keyifli olacak. Türk halkı çok başarılı bir jenerasyon izledi. Bundan sonrası için de; aynı desteği sürdürmeleri, bizimle beraber aynı yolda devam etmeleri gerekiyor. Bizde bugünkü gençlerin geçtiği dönemlerden geçtik ve sonrasında büyük başarıları yakaladık. O yüzden desteklerini asla esirgemesinler. İzlemeye, maçlara gelmeye devam etsinler. Basketbol onlarla o kadar güzel ve keyifli ki onlar olmadan çok fazla keyifli olmuyor. Kızlarımızın ailesine seslenmek istiyorum; kızlarımızın basketbolun içinde olmalarını çok isterim. Onların hayatına, sosyal hayatlarına, aile hayatlarına basketbol çok büyük kazanımlar verecek. Emin olsunlar hem iş hayatlarına, hem aile hayatlarına çok güzel düzen, özen gelecek. Çok severek, mutlu olarak oynadım. Sıra genç kızlarımızda. Cesarete ihtiyaçları var. Yanlarında olsunlar. Bizler de tecrübelerimizle onlarla olacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.