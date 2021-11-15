Seka Kağıt Müzesi, asitsiz kağıt üretimi yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesinde, sadece yurt dışından temin edilebilen asitsiz kağıt üretimi yapılıyor.

Müzedeki el yapımı kağıt atölyesinde hayata geçen "asitsiz kağıt" üretimi deneme çalışmasıyla, özellikle kağıt restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında tarihi eserlerin onarımı için kullanılması amaçlanıyor.

İstanbul Üniversitesi’nden temin edilen kenevir ve linter, Kağıt Müzesi’nden temin edilen mitsumata bitkileri, pişirme laboratuvarında çeşitli kimyasallar ile yüksek sıcaklık ve basınç altında pişirme işlemleri gerçekleştirilip selüloz elde edildi. Elde edilen selüloz asitsiz özellikte olup 7.067.09 arasında pH sonucu çıktı.

Elde edilen kağıt hamurlarının hazırlanma aşamalarına ise İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarında devam edildi. Çeşitli dövme derecelerinde kağıt hamurlarından RapidKothen cihazında el yapımı kağıtlar yapılırken, bu kağıtlara çeşitli direnç testleri uygulandı ve kağıtlar arasında kıyaslama yapıldı. Üretilmiş olan asitsiz kağıt örnekleri İstanbul'da bulunan Atatürk Kitaplığı Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında uzman restoratörler tarafından eserlere uygulanarak restorasyon işlemi gerçekleştirildi.

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